Завершился 16-й Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»

Все участники и партнёры фестиваля получили именные дипломы-гравюры и авторские статуэтки с изображением революционного Петрушки.

Культура

13 сентября завершился 16-й Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» 2017. Это было невероятное, незабываемое и увлекательное путешествие в куклинизм длиною в 5 дней. Мирную революцию с возгласами «браво!» приняли 16 театров кукол из: Испании, Болгарии, Беларуси, Луганска, Словении, Ингушетии, Москвы, Рязани, Мытищ, Симферополя, Пензы, Оренбурга, Иркутска и Саратова.

Все участники и партнёры фестиваля получили именные дипломы-гравюры (созданные Народным художником РФ Михаилом Шелковенко) и авторские статуэтки (работа художника-керамиста Анны Лащук) с изображением революционного Петрушки.

Оригинальные подарки (например, красные штаны) получили художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский и директор театра Константин Кириллов.

- Ни одна кукла не пострадала в эти революционные события, - заметил министр культуры Рязанской области Виталий Попов.

А председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин сразу начал с шутки :

- Разговаривают двое: знаешь, я банкир, мне стыдно признаться, я уже лет десять не был в театре. Второй отвечает: «Не переживай так, я вот актёр и последние лет десять в банке тоже не был.

Все гости дружно засмеялись, а Ганишин добавил, что он в театре был три часа назад, да и директор театра Кириллов частенько бывает в банке.

Веселые эпиграммы, стихи, всевозможные подарки и восхваление друг друга во всех формах: короткие капустники – сразу видно, что сделанные профессионалами; долгие и искренние пожелания, маленькие сюрпризики. Кукольники умеют удивлять не только своим мастерством.

Принцессы были прекрасные, погода была прекрасная, фестиваль был прекрасным.