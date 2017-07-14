Выпускники Рязанского филиала Московского государственного института культуры получили дипломы
Культура 75
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов поздравил выпускников с окончанием вуза и заявил о необходимости поддерживать учреждения культуры региона.
В пятницу, 14 июля, на торжественной церемонии выпускники Рязанского филиала Московского государственного института культуры получили дипломы об окончании вуза. По словам директора филиала Владимира Калинина, в этом году вуз закончили 90 человек из 9 регионов России.
– Большая часть дипломов выполнена нашими выпускниками по заказу работодателя, более 60% выпускников останутся работать в учреждениях культуры Рязанской области, – рассказал Владимир Калинин.
Выпускников поздравил врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.
– Выпускники института культуры – украшение нашего региона, они делают нашу жизнь более радостной. Я немного завидую вам, потому что творчество – ваша работа, а большинство людей занимается им только в свободное время, – сказал глава области.
В беседе с журналистами Николай Любимов рассказал, что и сам не чужд творчеству: закончил музыкальную школу по классу баяна, играет на гитаре.
– Многие дома культуры, в том числе в сельской местности, нуждаются в ремонте, необходимо обеспечить работникам культуры достойные условия работы в регионе, – сказал глава региона. – Филиалу института культуры в Рязани тоже нужен качественный капитальный ремонт, и мы будем оказывать ему административную поддержку как федеральному учреждению.