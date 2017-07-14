Выпускники Рязанского филиала Московского государственного института культуры получили дипломы

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов поздравил выпускников с окончанием вуза и заявил о необходимости поддерживать учреждения культуры региона.

Культура

В пятницу, 14 июля, на торжественной церемонии выпускники Рязанского филиала Московского государственного института культуры получили дипломы об окончании вуза. По словам директора филиала Владимира Калинина, в этом году вуз закончили 90 человек из 9 регионов России.

– Большая часть дипломов выполнена нашими выпускниками по заказу работодателя, более 60% выпускников останутся работать в учреждениях культуры Рязанской области, – рассказал Владимир Калинин.

Выпускников поздравил врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

– Выпускники института культуры – украшение нашего региона, они делают нашу жизнь более радостной. Я немного завидую вам, потому что творчество – ваша работа, а большинство людей занимается им только в свободное время, – сказал глава области.

В беседе с журналистами Николай Любимов рассказал, что и сам не чужд творчеству: закончил музыкальную школу по классу баяна, играет на гитаре.