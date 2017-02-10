В Сасове состоится презентация книги о композиторе Александре Аверкине

10 февраля Александру Петровичу Аверкину исполнилось бы 82 года.

Культура

В пятницу, 10 февраля, в день рождения композитора Александра Аверкина на его малой Родине состоится презентация книги о городе Сасово. Особое внимание в книге уделяется нашему знаменитому земляку. На страницах книги рассказывается о деятельности Александра Петровича Аверкина, об истории развития и становления Аверкинского фестиваля, одним из вдохновителем и организаторов которого является жена композитора Галина Васильевна Аверкина.

10 февраля Александру Петровичу Аверкину исполнилось бы 82 года. Аверкин – заслуженный деятель искусств России (1994), заслуженный деятель искусств Мордовии (1976), композитор, автор свыше 800 песен, концертов для баяна с оркестром, для балалайки с оркестром, пьесы для двух баянов, детской оперы «Золотой колосок», оперетты, музыки к спектаклям и кинофильмам, 30 сборников, член Союза композиторов СССР (1968), почётный гражданин г. Сасово (Рязанская обл.), г. Зеленокумск (Ставропольский край), с. Мухоршибирь (Бурятия).