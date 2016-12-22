В Сасове прозвучала лекция о Бастере Китоне

Лекцию сопровождал показ немой комедии 1924 года «Навигатор».

Культура

В Сасовской центральной библиотеке 21 декабря прозвучала лекция Юлии Моисеенко (писательницы, переводчицы из Рязани) о великом голливудском режиссёре и артисте — Бастере Китоне. Лекцию иллюстрировал показ немой комедии Дональда Криспа «Навигатор» (1924 г.), в которой выдающийся комик сыграл главную роль.

Этим мероприятием завершился «Год кино», объявленный библиотекой в Год российского кино.

Юлия Моисеенко уже выступала в той же библиотеке Сасова в марте 2016 года с рассказом о работе переводчика, как ранее писало РИА «7 новостей». Именно тогда она призналась слушателям в интересе к фигуре Бастера Китона и творческих планах написать о нём роман. В ответ прозвучало предложение побольше поведать сасовцам о великом комике. Что и было сделано в декабре.

На лекции Юлии Моисеннко присутствовали работники и читатели библиотеки , студенты, представители прессы. По окончании выступления гостье устроили экскурсию по местному Музею русской песни, посвящённому жизни и творчеству знаменитого советского композитора Александра Петровича Аверкина.