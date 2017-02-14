В Сасове презентовали книгу, посвящённую 90-летнему юбилею города

Эта презентация стала итогом активной работы, в которую было вовлечено большое количество сасовцев.

Культура

В пятницу, 10 февраля, в Муниципальном культурном центре г. Сасово прошла презентация книги, посвящённая 90-летнему юбилею города.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Людмила Амелина, депутаты Сасовской городской Думы, члены политсовета местного отделения партии «Единая Россия», представители учебных учреждений, работники культуры, спорта, руководители предприятий и общественных организаций, ветераны труда, СМИ.

Эта презентация стала итогом активной работы, в которую было вовлечено большое количество сасовцев. Поиск, сбор и систематизация исторических документов, хранящихся в музее и личных архивах, в газетах разных лет, фотоматериалов, свидетельств очевидцев исторических событий, на том или ином этапе его развития, – это интересная и, в то же время, сложная работа велась в преддверии юбилея города.

О структуре книги, её разделах рассказала Ирина Станиславовна Холопова – консультант по работе с обращениями граждан и связям с общественностью.

Людмила Амелина в торжественной обстановке вручила по экземпляру книги каждому приглашенному на торжественную презентацию.

О значении книги для изучения истории малой Родины сказал член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Рыбин. Заместитель секретаря местного политического совета Елена Фролова поздравила собравшихся с этим значимым событием для города и представила Народный коллектив Рязанской области «Звонница», который исполнил песню «На фестиваль к Аверкину», ставшую визитной карточкой фестиваля Народного творчества, посвященного композитору, Заслуженному деятелю искусств России, Почётному гражданину города Сасово Александру Петровичу Аверкину. Именно в день презентации книги, 10 февраля, знаменитому земляку исполнилось бы 82 года.