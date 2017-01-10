В Сасове отметили Рождество

Главным участником культурной программы праздника стал творческий коллектив детей с ограниченными возможностями здоровья «Музыка сердец».

Культура

В понедельник, 9 января, в день памяти Апостола, первомученика и архидиакона Стефана, в Казанском кафедральном соборе города Сасово совершил Божественную Литургию Преосвященный епископ Дионисий.

Его Преосвященству сослужили клирики Сасовского благочиния: благочинный Сасовского благочиния протоиерей Николай Бабачук, настоятель Преображенского храма с. Усады протоиерей Олег Агафонов, настоятель Христорождественского храма с. Саблино протоиерей Александр Косов, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Малый Студенец протоиерей Борис Закиров, настоятель Троицкого храма с. Новое Березово иерей Андрей Голянищев, настоятель храма в честь Святой Блаженной Матроны Московской п. Кустаревка иерей Вячеслав Пименов, настоятель Никольского храма с. Пичкиряево иерей Василий Бичев, настоятель Архангельского храма г. Сасово иерей Александр Веденеев и другие клирики Сасовского благочиния; секретарь епархиального управления диакон Тимофей Щипачев.

За богослужениям молились глава администрации города Сасово Евгения Рубцова, её заместитель по социальным вопросам Людмила Амелина и жители города.

Пел Архиерейский хор Касимовской епархии под управлением регента Симеона Малофеева.

По окончании богослужения Архипастырь обратился к прихожанам со словами назидания и вручил каждому сладкое угощение.

В алтаре храма Преосвященный Владыка поздравил клириков Сасовского благочиния с праздником Рождества Христова и подарил книгу святого праведного Иоанна Кронштадского «Моя жизнь во Христе» и рождественский подарок. В ответ Отец Николай Бабачук подарил епископу Дионисию икону Божией Матери «Почаевская».

Во второй половине дня Преосвященный епископ Дионисий, благочинный Сасовского благочиния протоиерей Николай Бабачук, диакон Тимофей, Евгения Рубцова, Людмила Амелина поздравили с Новым годом и Рождеством Христовым детей с ограниченными физическими возможностями.

Более ста детей и их родителей пришли на рождественскую ёлку, состоявшуюся 9 января в малом зале МКЦ.

Сценарий праздника, подготовили педагоги и воспитанники детской школы искусств, руководит которой Наталья Манухина. В исполнении детей и взрослых звучали песнопения о рождении Христа, о милосердии, о трогательном мире детей с особенными физическими возможностями. Главным участником культурной программы праздника стал единственный в Рязанской области творческий коллектив детей с ограниченными возможностями здоровья «Музыка сердец», под руководством педагога школы искусств Марифы Мулиной. В ансамбле занимаются семь детей. За их плечами уже более десятка выступлений на школьных и городских праздниках. Для Рождественской елки они подготовили свои трогательные музыкальные номера. А их друзья из ансамбля «Веретенце» показали Рождественский спектакль. В этот же день, своим трогательным и волнительным поздравлением порадовали и воспитанники реабилитационного центра города Сасово. Они читали стихи и пели песни о рождественском чуде.

К присутствующим обратился Преосвященный епископ Дионисий.

– Главное событие нашего праздника – это сказка, – отметил он. – Рождество – это время, когда происходит сказка, а мы – и взрослые, и дети становимся её частью. И если вам будет радостно, то считайте, что чудо коснулось и вашей жизни. А я желаю, чтобы чудес в вашей жизни было как можно больше. Да благословит вас Господь!

Ну и какой же новогодний праздник без Деда Мороза. В этот чудесный день, он, как и в сказке появился весело и неожиданно. А затем, вместе с почётными гостями одарил всех детей сладкими новогодними подарками.