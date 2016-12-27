В Рязанском Кремле отметили Новый год ретровыставкой

В преддверии праздников посетителям предложили отправиться в СССР.

Культура

Во вторник, 27 декабря, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике состоялось открытие выставки «Ноый год в СССР».

В преддверии новогодних праздников организаторы предложили горожанам отправиться в СССР, рассказав о традициях встречи Нового года, существовавших в Советском Союзе. Экспонаты для выставки, рассказала куратор экспозиции, Зоя Халявина, собирали «всем миром» – к сожалению, музей не может похвастаться обширной коллекцией новогодних игрушек и ёлок. Многие экспонаты для оформления витрин принесли из дома сотрудники РИАМЗ, благо у большинства горожан бережно хранятся игрушки, напоминающие о детстве и юности.

Новому поколению рязанцев игрушки, представленные на выставке, расскажут о том, как развивалась в СССР мода на ёлочные игрушки – декор для новогодней красавицы становился своеобразным отчётом о достигнутых успехах в сельском хозяйстве и социалистическом соревновании. В 60-е годы на смену шарам с портретом Сталина приходят ватные игрушки, стилизованные под дары природы – фрукты и овощи, во все времена не теряли популярности игрушки из папье-маше и картона, покрытые фольгой. Петушки и рыбки из блестящего картона пережили эпохи, и сегодня они также украшают ёлки во многих домах наравне со стеклянными игрушками. Хрупкая красота последних была недолговечна, однако и здесь можно выявить веяния времени – стеклянные шары сменяли сказочные персонажи на прищепках, на смену им приходили геометрические фигуры и бусы, а также почти ювелирные бонбоньерки

Только выставкой игрушек на ёлку в Кремле не ограничились – посетителям предложена не только возможность поностальгировать над той или иной витриной, но и самому поучаствовать в создании чуда – декора для ёлки. На другой интерактивной площадке горожане могут оформить новогодний стол, выставив ситро, заливную рыбу и оливье.

Выставка будет работать до середины января.