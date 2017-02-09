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http://7info.ru/news/ryazan-culture/v_rjazanskom_kafe_projdjot_dzhazovyj_koncert_dlja_vseh_vljubljonnyh/

В рязанском кафе пройдёт джазовый концерт для всех влюблённых
Трио «Зачарованные ритмом» исполнит самые прекрасные песни о любви и нежных чувствах.

Культура   7

Во вторник, 14 февраля, в рязанском кафе «Фонтан» пройдёт праздничный концерт трио Геннадия Филина «Зачарованные ритмом». Музыканты представят романтическую программу «Jazz для влюблённых».

В этот вечер для всех гостей прозвучат самые прекрасные песни о любви и нежных чувствах, такие как: Love bossa, Love melody, Fly me to the moon, The shadow of your smile и многие другие.

Всех пришедших ждут атмосфера романтики, любви и красоты, космические звуки клавиш, густые переборы баса и ритмичный шелест барабанных палочек-щёток. Нежная, приятная и не очень громкая инструментальная музыка джазового трио позволит уделить внимание собеседнику, освежить чувства и вместе помечтать за романтическим ужином при свечах.

На сцену выйдут:

Геннадий Филин – клавишные инструменты, руководитель группы;

Вячеслав Сергеев – барабаны;

Константин Панкратов – бас-гитара.

Начало концерта – в 20.00. Места на концерт можно забронировать на сайте кафе или по телефону 96-36-04 (с 12.00 до 22.00). Возрастная категория 0+.