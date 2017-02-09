В рязанском кафе пройдёт джазовый концерт для всех влюблённых
Культура 7
Трио «Зачарованные ритмом» исполнит самые прекрасные песни о любви и нежных чувствах.
Во вторник, 14 февраля, в рязанском кафе «Фонтан» пройдёт праздничный концерт трио Геннадия Филина «Зачарованные ритмом». Музыканты представят романтическую программу «Jazz для влюблённых».
В этот вечер для всех гостей прозвучат самые прекрасные песни о любви и нежных чувствах, такие как: Love bossa, Love melody, Fly me to the moon, The shadow of your smile и многие другие.
Всех пришедших ждут атмосфера романтики, любви и красоты, космические звуки клавиш, густые переборы баса и ритмичный шелест барабанных палочек-щёток. Нежная, приятная и не очень громкая инструментальная музыка джазового трио позволит уделить внимание собеседнику, освежить чувства и вместе помечтать за романтическим ужином при свечах.
На сцену выйдут:
Геннадий Филин – клавишные инструменты, руководитель группы;
Вячеслав Сергеев – барабаны;
Константин Панкратов – бас-гитара.
Начало концерта – в 20.00. Места на концерт можно забронировать