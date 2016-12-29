В Рязанском художественном музее открылась выставка новых поступлений

Вниманию посетителей музей представил рисунки и печатную графику, пополнившую коллекцию за последние пять лет.

Культура

В четверг, 29 декабря, в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина состоялось открытие выставки новых поступлений. Вниманию посетителей представлены рисунки и печатная графика, пополнившие коллекцию за последние пять лет.

По словам директора учреждения культуры Марины Котовой, экспозиция продолжила цикл выставок, являющихся отчётом о работе музея. Первая часть масштабного проекта была презентована зрителям в ноябре. Начавшая работу экспозиция стала подарком ценителям искусства. Вниманию посетителям представлены настоящие шедевры – работы Ф. Малявина, П. Кузнецова. Работы первого уже были в коллекции. Работа П. Кузнецова в собрании музея, пояснила Марина Котова, была всего одна. Теперь за счёт средств СБК «Профит» удалось приобрести редчайшие экспонаты.

Коллекция музея пополнялась не только за счёт приобретений, но и за счёт даров рязанских художников. В экспозиции выставки представлены работы С. Ковригина, В. Малолеткова и других. К великому наследию прошлого отсылают и полотна П. Оссовского и Б. Чернышёва. Работы известных художников были приобретены у родственников авторов.

– Эта выставка – прекрасный подарок для жителей Рязани, ведь графика на наших выставках представлена не в полном объёме, – отметил на открытии выставки заместитель председателя правления регионального Союза художников Василий Николаев.

Музейщики обещают – начавшая работу выставка будет далеко не последней в череде экспозиций, знакомящих с поступлениями коллекций – в рязанском собрании ещё немало работ, которые могут быть представлены на суд зрителей.

Выставка графики и рисунка будет работать в художественном музее до 5 марта 2017 года.