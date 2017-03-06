В Рязанской областной детской библиотеке прошёл праздник «Кошкин Дом»

Дети и взрослые с радостью провели в библиотеке эти воскресные часы, с удовольствием посвятили своё время кошкам.

Культура

В воскресенье, 5 марта, в Рязанской ОДБ прошёл любимый всеми читателями праздник – «Кошкин Дом». «Тили-бом, тили-бом, приглашаем в Кошкин Дом!» – на этот призыв откликнулись малыши и подростки, мамы, папы, дедушки и бабушки, всего более 250 человек.

Читали стихи и пели песни о кошках и котятах – очень многие захотели стать участниками нашего открытого микрофона, конкурса талантов «Я сказал: «Мяу!». Слушали советы и наставления грумера Татьяны Белобородовой, которая с удовольствием рассказала, как правильно ухаживать за породистой шёрсткой, как сделать любую кошку красавицей. Вместе с волонтёрами из педагогического отряда «Кислород» РГРТУ танцевали на кэт-дискотеке.

Побывали во всех отделах библиотеки, где их ждали разнообразные мастер-классы (делали марионетки для театра теней; мастерили животных из бумаги и других подручных материалов); вспоминали «кошачьи» песенки из мультфильмов и проходили тесты, которые помогли найти своего двойника среди мульт-персонажей. Обсуждали породы и повадки кошек, составляли крылатые фразы, посвященные всем мурлыкающим. А еще в библиотеке в этот день открылась «Полосатая выставка» – все желающие могли принести кошку-игрушку, сшитую своими руками; гости праздника голосовали – выбирали лучшую. Ею стала кошка Золотинка, которую сшила Зотько Лиза - мастерица девяти лет.

Был на празднике и самый что ни на есть живой кот – полуторагодовалый Элвин, красавец, соединивший достоинства британской и шотландской пород.

Дети и взрослые с радостью провели в библиотеке эти воскресные часы, с удовольствием посвятили своё время кошкам и кошачьим – самым непредсказуемым, любимым и привлекательным домашним животным!

Вот какие отзывы оставили гости мероприятия:

– Праздник удался! Детям дали возможность быть артистами на сцене, мастерами оригами, художниками, интеллектуалами. Танцевальный флешмоб [на дискотеке] красиво и интересно, а главное – энергично закончил программу.

– Праздник оказался неповторимым. Всё было здорово! Моей младшей сестре понравилось, такой счастливой я её не видела никогда.

– Душевная и тёплая обстановка. Всем большое спасибо. Заодно записались в библиотеку, т.к. все очень понравилось, хочется сюда возвращаться.