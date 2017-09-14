В Рязанской области пройдёт молодёжный театральный фестиваль «Тот образ во мне не угас…»

К участию в фестивале приглашаются молодежные коллективы и отдельные исполнители.

Культура

23 сентября в селе Константиново состоится III межрегиональный есенинский молодёжный фестиваль театрального творчества «Тот образ во мне не угас…».

В этом году он посвящён революционным событиям 1917-го, нашедшим отражение в поэме С.А. Есенина «Анна Снегина». К участию в фестивале, который проходит в рамках творческого проекта «Есенинские дни», приглашаются молодежные коллективы (драматические, музыкальные, театры кукол) и отдельные исполнители. Они могут представить на суд жюри моноспектакли, литературно-драматические и литературно-музыкальные композиции, инсценировки произведений С.А. Есенина, в том числе поэмы «Анна Снегина».

Лауреатов будут определять в трех конкурсах: «спектакль драматического театра», «спектакль театра кукол» и «эксперимент» (поиск новых выразительных средств современного театра). В конкурсе драматических спектаклей учреждено две основных номинации, «Лучший спектакль малой формы» и «Лучший моноспектакль». Также будут отмечены лучшие работы режиссера, художника-постановщика, художника по костюмам, лучшие мужская, женская роли и лучшая роль второго плана. В конкурсе спектаклей театров кукол будут названы лучший спектакль, лучшие работы режиссера, художника и актера. По итогам конкурса «Эксперимент» вручается одна премия.