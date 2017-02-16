В Рязанской области отшумела «Праздничная карусель – 2017»

Состоялся заключительный этап XVI областного конкурса-фестиваля детских фольклорных коллективов «Праздничная карусель – 2017».

Культура

16 февраля во Дворце молодежи состоялся заключительный этап XVI областного конкурса-фестиваля детских фольклорных коллективов «Праздничная карусель – 2017». Об этом сообщает сайт правительства региона.

Участников приветствовала заместитель Председателя Правительства Рязанской области Елена Буняшина. В мероприятии приняли участие министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, первый заместитель министра культуры и туризма региона Марина Горожанова, педагоги, детские творческие коллективы.

В заключительном этапе приняли участие около 30 детских коллективов учреждений культуры, дополнительного образования и школ. Это порядка 470 исполнителей из Александро-Невского, Кадомского, Касимовского, Кораблинского, Пронского, Рыбновского, Ряжского, и других районов области, а также Рязани и Скопина. Исполнялись фрагменты традиционных народных обрядов, звучали песни, участники плясали, вводили хороводы. Лучшие номера вошли в гала-концерт.

- Конкурс объединил прекрасные творческие коллективы, которые ценят народные традиции, передающиеся из поколения в поколение, - подчеркнула Елена Буняшина и похвалила исполнителей за их яркие дарования, а педагогов за работу с детьми.

Конкурс-фестиваль проводился с целью сохранения и популяризации народной культуры, обмена опытом между лучшими исполнителями фольклора, выявления наиболее одаренных детей. Фольклорные коллективы Рязанской области сегодня объединяют более 10 тысяч детей, которые активно изучают песенный и игровой фольклор, успешно выступают на фестивалях и конкурсах.