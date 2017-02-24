В Рязанской области отметят 140-летие со дня рождения писателя А.С. Новикова-Прибоя

В Рязани и Сасове пройдёт ряд памятных мероприятий.

Культура

12 марта исполняется 140 лет со дня рождения писателя-мариниста, лауреата Государственной премии СССР, Алексея Силыча Новикова-Прибоя (Новикова)(1877-1944), уроженца Рязанской области. В регионе пройдёт ряд памятных мероприятий.

Ближайшее из них состоится во вторник, 28 февраля, в 14.00 в областной универсальной научной библиотеке им. Горького. Здесь пройдёт публичная лекция рязанской пистаельницы Людмилы Анисаровой «А.С. Новиков-Прибой и его роман-эпопея «Цусима».

Создание этого произведения потребовало от автора не меньшего мужества, чем то, которое проявили русские моряки в сражении с японским флотом. Многолетняя история создания произведения сложна и драматична, полна ярких, острых коллизий. Обо всем этом расскажет читателям библиотеки Людмила Анатольевна Анисарова.

3 марта в 14.00 часов в Сасовском краеведческом музее состоится научно-практичес кая конференция «Писатель, вдохновлённый морем: к 140-летию со дня рождения писателя А.С. Новикова - Прибоя».

10 марта в 13.00. в Центральной детской библиотеке города Сасово состоится литературный вечер «Романтик моря»,посвящённый выдающемуся земляку писателю-маринис ту Алексею Силычу Новикову-Прибою, уроженцу села Матвеевское Сасовского района.

7 марта в 11.00 в Центральной детской библиотеке г. Сасово состоится видео - мост «Наш земляк – Н.С. Новиков – Прибой». В нём примут участие читатели Центральной детской библиотеки г. Сасово и Областной детской библиотеки г. Рязани. Видео-мост посвящён выдающемуся земляку писателю-маринис ту Алексею Силычу Новикову-Прибою.