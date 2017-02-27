В Рязанской области определили интересные для инвесторов усадьбы

Всего в Рязанской области расположено 252 усадьбы, из них 33 являются объектами культурного наследия.

Культура

В Рязанской области определили интересные для инвесторов усадебные комплексы. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.

В результате поездок, в том числе с потенциальным инвестором, было выявлено, что приоритетными являются объекты, находящиеся в муниципальной собственности – усадьба фон-Дервиза, XIX в. (с. Соха, Старожиловский район); усадьба А.И. Кошелева (Путятинский район, с. Песочня); усадьба Лунина, XVIII - XIX вв (Шиловский район, с. Лунино). Объекты и земельные участки под ними находятся в муниципальной собственности, есть водоёмы, а также возможность приобретения дополнительных территорий, участков и зданий в собственность.

Напомним, всего в Рязанской области расположено 252 усадьбы, из них 33 являются объектами культурного наследия. Сейчас на средства инвесторов восстанавливается Дом Кастрова в Касимове, где планируется открыть гостинично-ресторанный комплекс.