В Рязани выступит испанский гитарист-виртуоз Анхель Онтальва

В этот вечер вы услышите необычный музыкальный проект гитары и ударных NiMoProjectDuo.

Культура

В кафе «Фонтан» в Рязани выступит испанский гитарист-виртуоз Анхель Онтальва. Об этом РИА «7 новостей» сообщили организаторы концерта.

У себя на родине Онтальва – весьма заметный деятель искусства: помимо активного участия в разнообразных коллективах (основной – авант-роковая группа October Equus), он ещё и рисует. Среди его новых партнёров – музыканты из Кемерово, Томска, Иркутска и Москвы. Полностью свободная и временами даже бескомпромиссно резкая музыка Онтальвы в силу своей глубочайшей осмысленности и честности оказывается одинаково востребованной самыми разными слушателями.

Проекты с участием Анхеля – тот редкий случай «авангарда с человеческим лицом», который вызывает желание разобраться в происходящем!

Именно поэтому проект рязанских музыкантов пригласил Анхеля к сотрудничеству, ведь NiMoProjectDuo - авторский проект импровизационной музыки, симбиоз акустической гитары и барабанов, созданный гитаристом Николаем Моро.

Николай Моро-гитарист, автор и исполнитель гитарной инструментальной музыки. Участник международного фестиваля МузЭнерго 2015 и МузЭнергоТур 2013-2015. Лауреат гитарного фестиваля конкурса GuitarPlayerParty 40.

В 2012 году создает авторский проект Nimo Project, в котором объединяет исполнителей разных стилей и направлений. С 2015 года выступает с авторским проектом, Николай реализует множество качественных и необычных музыкальных проектов вместе с рязанским барабанщиком Григорием Шаландиным. Сыгранный дуэт музыкантов уже неоднократно покорял слушателей свежими композициями из нового альбома проекта NiMoProject.

Музыканты пользуются интересной и необычной техникой исполнения, равно далёкой и от традиционной, и от авангардной: здесь не будет ни виртуозных соло в стиле героев рок-стадионов, ни долгих звуковых инсталляций, мало отличающихся от всех остальных звуковых инсталляций.

Более подробную информацию о вечере можно получить во встречах концерта в сетях «Вконтакте» и Facebook

Начало концерта – в 20 часов. Места на концерт можно забронировать место на сайте или по телефону 96-36-04 (с 12 до 22 часов).

Возрастная категория 0+.