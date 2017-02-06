В Рязани прошёл гала-концерт V конкурса патриотической песни «Россия – Родина моя!»

Участие в конкурсе приняли учащиеся из 51 образовательного учреждения города.

Культура

В понедельник, 6 февраля, во Дворце молодёжи в Рязани состоялся гала-концерт V городского открытого конкурса патриотической песни «Россия – Родина моя!».

Конкурс проводится в Рязани с 2011 года, рассказал председатель оргкомитета, директор детско-юношеского центра «Звезда» Николай Молостов. Конкурс проходит по нескольким номинациям – сольное исполнение, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, а также хоровые коллективы. В этом году свои произведения на суд зрителей и жюри, в состав которого вошли представители училища ВДВ, музыкальных школ, филармонии, представили учащиеся из 51 школы. Всего на четырёх отборочных турах выступило 350 человек.

– Этот конкурс призван напомнить о том, что нужно не только бряцать оружием, но и уметь силой творчества трогать сердца людей, – сказал Николай Молостов.

Лучшие исполнители получили право выступить на сцене Дворца молодёжи и получить награды из рук гостей – представителей власти. Одной из тех, кто вручила победителям подарки и дипломы, стала начальник отдела организации досуга управления культуры администрации Рязани Валентина Макарова.

– Позвольте от имени управления культуры поздравить участников этого замечательного конкурса с праздником. Хотела бы поздравить тех, кто получил награды, а тем, кто оказался, может быть, чуть слабее –пожелать мужества, любви к творчества. Путь любовь к творчеству будет с вами всегда, – сказала она.

Награды из рук гостей вечера получили около 70 человек. Гран-при получили Анастасия Селиванова из школы №72 и Марина Кузнецова из школы №10. Также были вручены специальные призы от регионального отделения ДОСААФ и следственного управления СК России по Рязанской области.