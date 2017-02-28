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http://7info.ru/news/ryazan-culture/v_rjazani_projdjot_festival_nacionalnyh_kultur_okskij_meridian/

В Рязани пройдёт фестиваль национальных культур "Окский меридиан"
Гости праздника смогут познакомиться с традиционной народной культурой национальностей России, проживающих в городе Рязани и Рязанской области. 

Культура   91

В воскресенье, 5 марта, в 14:00 в концертном зале ДК "Приокский" состоится городской открытый фестиваль национальных культур "Окский меридиан". Гости праздника смогут познакомиться с традиционной народной культурой национальностей России, проживающих в городе Рязани и Рязанской области. 
В 13:00 начнётся работа выставки прикладного искусства представителей национальных общественных организайций и диаспор. 
Вход на концерт свободный.