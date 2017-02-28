В Рязани пройдёт фестиваль национальных культур "Окский меридиан"

Гости праздника смогут познакомиться с традиционной народной культурой национальностей России, проживающих в городе Рязани и Рязанской области.

Культура

В воскресенье, 5 марта, в 14:00 в концертном зале ДК "Приокский" состоится городской открытый фестиваль национальных культур "Окский меридиан". Гости праздника смогут познакомиться с традиционной народной культурой национальностей России, проживающих в городе Рязани и Рязанской области.

В 13:00 начнётся работа выставки прикладного искусства представителей национальных общественных организайций и диаспор.

Вход на концерт свободный.