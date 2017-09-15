В Рязани проходит международная научно-практическая конференция «Есенин в диалоге национальных культур»

В ходе конференции обсуждаются такие темы, как «Художественный мир и язык С.А. Есенина», «Литературно-творческие связи и традиции», «Сергей Есенин в контексте межкультурных связей», «Философско-эстетические аспекты творчества С.А. Есенина и культурно-образовательные практики».

Культура

В пятницу, 15 сентября, в РГУ имени Есенина проходит международная научно-практическая конференция «Есенин в диалоге национальных культур», посвященная 122-летию со дня рождения поэта.

В конференции, которая открылась накануне в Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН, принимают участие ученые России, Индии, Турции, Китая, Австралии, Сирии, Азербайджана, Грузии, Украины и ряда других стран, руководители государственного музея-заповедника С.А. Есенина, международного общества «Радуница».

Приветствуя участников конференции, министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов подчеркнул, что в настоящее время ведётся большая работа по подготовке к 125-летию со дня рождения С.А. Есенина. Глава региона Николай Любимов направил предложение о создании федерального оргкомитета, сообщает сайт регионального правительства. Сейчас формируется план мероприятий, посвященных знаменательной дате. Он включает реставрацию и воссоздание объектов, связанных с жизнью и творчеством великого русского поэта. Кроме того, продолжаются масштабные исследовательские проекты по изданию Есенинской энциклопедии и созданию карты Есенинских мест.

В ходе конференции обсуждаются такие темы, как «Художественный мир и язык С.А. Есенина», «Литературно-творческие связи и традиции», «Сергей Есенин в контексте межкультурных связей», «Философско-эстетические аспекты творчества С.А. Есенина и культурно-образовательные практики».

Завтра участники форума продолжат работу в селе Константиново, на родине С.А. Есенина.