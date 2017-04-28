В Рязани подвели итоги фестиваля-конкурса «Время и судьбы знатных земляков глазами детей»

Победителей и призёров поздравила член фракции «Единая Россия» в Госдуме Елена Митина.

Культура

В пятницу, 28 апреля, в Центре детского творчества «Стрекоза» города Рязани прошло подведение итогов V открытого областного фестиваля-конкурса экранного творчества «Время и судьбы знаменитых земляков глазами детей». Мероприятие направлено на изучение родного края, жизни знаменитых людей, привлечение внимания к проблемам экологии и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В торжественной церемонии награждения победителей и призёров приняли участие член фракции «Единая Россия» в Госдуме Елена Митина, заместитель секретаря регионального отделения, ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев, региональный координатор проекта «Историческая память», депутат Рязанской областной Думы, член регионального Совета сторонников «Единая Россия» Игорь Мурог.

Рязанское региональное отделение партии «Единая Россия» ежегодно принимает участие в конкурсе, который проводится в рамках партийного проекта «Историческая память», в качестве одного из учредителей.

В этом году фестиваль, проходивший с 10 марта по 27 апреля, был посвящен Году экологии и 80-летию Рязанской области. Его участниками стали более 115 школьников и учащихся колледжей и техникумов региона, а также Московской и Ярославской областей. На суд жюри было представлено более 25 видеороликов по трем номинациям: игровые, документальные и анимационные.

– Очень приятно отметить, что фестиваль, зародившийся на Рязанской земле, стал межрегиональным и всё больше ребят, которым нравится жанр документального кино, принимают в нём участие, – подчеркнула Елена Митина. – Сейчас проходит много патриотических мероприятий в преддверии Дня Победы, и этот конкурс в том числе показывает любовь участников к своей Родине, своим корням. Ребята в своих работах не просто рассказывают об известных людях, они рассказывают о людях, которые живут рядом.

По словам парламентария, проведение подобных фестивалей способствует большой исследовательской работе.

– Чтобы сделать фильм, нужно не просто найти героя, нужно очень много потрудиться, чтобы узнать об этом человеке. Отдельное спасибо педагогам, ребятам за то, что у них есть интерес к истории — своей малой родины, своей семьи, своих земляков.

Игорь Мурог также поблагодарил всех, кто принял участие в фестивале.

– Вы большие молодцы. Пока мы занимается таким важным делом — мы непобедимы. Желаю всем новых побед, творческих успехов — и только вперед.

Приветствуя участников от имени секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадия Фомина, победителей и призеров поздравил Андрей Кашаев.

– Хотелось бы отметить качество представленных работ, которое с каждым годом становится только лучше. Очень важно думать о будущем через осмысление прошлого. Те ребята, которые принимают участие в подобных конкурсах, являются активными участниками общественного процесса, без которого невозможно развитие России.

По итогам фестиваля-конкурса победителями стали учащиеся Михайловской СОШ №1, Елатомской СОШ, Кораблинского агротехнологического техникума, Центра детского творчества «Стрекоза», Вослебовской СОШ, Тырновской СОШ, средней школы №6 имени адмирала А.П. Авинова.

Победителям были вручены дипломы и памятные сувениры, учреждённые региональным отделением партии «Единая Россия».