В Рязани отметили 165-летие со дня открытия музея Эрмитаж

Участники вечера узнали историю возникновения самого знаменитого музея страны и увидели шедевры коллекций Эрмитажа.

Культура

21 февраля в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина для студентов I курса ФГБОУ ВО Рязанского государственного агротехнического университета и читателей библиотеки состоялся тематический вечер «Нетленные шедевры», посвящённый 165-летию со дня открытия музея Эрмитаж для посещения широкой публики.

Участники вечера посмотрели интересную презентацию: узнали историю возникновения самого знаменитого музея страны, увидели шедевры коллекций Эрмитажа, познакомились с античным искусством Древней Греции и Рима, древнеегипетским искусством, с работами известнейших живописцев от Средних веков и до начала XX века, с коллекциями западноевропейск ого оружия XV-XVII веков. Изделия из драгоценных камней, гобелены французских, английских и брюссельских мастеров, коллекции майолики - фаянсовой посуды, редчайшие экземпляры прославленных мастеров мебели и мистические истории, связанные с некоторыми экспонатами, вызвали интерес у аудитории.

Студенты и читатели поблагодарили работников библиотеки за «колоссальное удовольствие», полученное от тематического вечера.