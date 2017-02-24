В Рязани отметили 165-летие со дня открытия музея Эрмитаж
Культура 93
Участники вечера узнали историю возникновения самого знаменитого музея страны и увидели шедевры коллекций Эрмитажа.
21 февраля в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина для студентов I курса ФГБОУ ВО Рязанского государственного агротехнического университета и читателей библиотеки состоялся тематический вечер «Нетленные шедевры», посвящённый 165-летию со дня открытия музея Эрмитаж для посещения широкой публики.
Участники вечера посмотрели интересную презентацию: узнали историю возникновения самого знаменитого музея страны, увидели шедевры коллекций Эрмитажа, познакомились с античным искусством Древней Греции и Рима, древнеегипетским искусством, с работами известнейших живописцев от Средних веков и до начала XX века, с коллекциями западноевропейск
Студенты и читатели поблагодарили работников библиотеки за «колоссальное удовольствие», полученное от тематического вечера.