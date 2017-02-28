В Рязани открывается выставка к 100-летию революции

Посетители выставки смогут оценить сложный период двух революций 1917 г. и их последствия для России и всего мира.

Культура

В пятницу, 3 марта, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка «Революция 1917».

В этом году исполняется 100 лет революционным событиям 1917 г., которые явились настоящим потрясением для огромной страны, навсегда изменили миропонимание русского человека, его отношение к власти и внутреннему укладу жизни.

Посетители выставки смогут оценить сложный период двух революций 1917 г. и их последствия для России и всего мира.

Фотографии, документы, предметы из коллекции музея расскажут о ключевых событиях с февраля по октябрь 1917 года, об их участниках, героях и жертвах.

Открытие выставки состоится 3 марта в 15.00 в большом выставочном зале Дворца Олега.