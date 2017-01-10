В Рязани открывается фотовыставка, посвящённая ленинградскому рок-н-роллу

На выставке можно будет увидеть фото групп «Аквариум», «Кино», «Зоопарк», «Алиса», «ДДТ», «АукцЫон», «Странные игры», «АВИА», «Ноль», «Объект насмешек», Александра Башлачёва и Сергея Курёхина.

Культура

С 13 января в ТРЦ «М5 Молл» начнёт работу новая выставка Центра фотографии имени братьев Люмьер «Время колокольчиков». Экспозиция посвящена одному из главных явлений неофициальной советской культуры – ленинградскому рок-н-роллу.

«Время колокольчиков» – проект о главных музыкантах ленинградской рок-сцены конца 70-х – начала 90-х и культовых событиях андеграунда. Организаторы проекта собрали работы лучших фотографов Петербурга и Москвы, вхожих в рок- и арт-сообщества. Камера запечатлела фестивали Рок-клуба на Рубинштейна, 13, репетиции, записи в студии и стихийные концерты, кутежи на «флэтах» и в мастерских, посиделки в главном месте встреч рокеров Ленинграда – кафе «Сайгон».

На фотовыставке будут представлены уникальные фото самых ярких и неординарных представителей российского рока: групп «Аквариум», «Кино», «Зоопарк», «Алиса», «ДДТ», «АукцЫон», «Странные игры», «АВИА», «Ноль», «Объект насмешек», Александра Башлачёва и Сергея Курёхина.

Помимо фоторабот посетители экспозиции в «М5 Молл» увидят редкие оригинальные афиши и плакаты, обложки виниловых пластинок, материалы из частных архивов.

Фотовыставка «Время колокольчиков» начнет работу в ТРЦ «М5 Молл» 13 января

Экспозиция будет размещена в помещении у входа № 6.

Время работы с 10:00 до 22:00

Вход свободный.