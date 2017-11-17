В Рязани открылся медиафорум, посвящённый роли героев и мифов в исторической памяти

В рамках форума состоится закрытый показ нового исторического блокбастера «Легенда о Коловрате»

Культура

В Рязани открылся II историко-просветительский медиафорум, посвящённый роли героев и мифов в исторической памяти. В мероприятии приняли участие заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Филимонов, министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, режиссёр фильма «Легенда о Коловрате» Джаник Файзиев, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов и другие представители федеральных и региональных СМИ.

– Молодое поколение узнаёт историю в основном из фильмов и сериалов, поэтому хорошие исторические фильмы так важны, – сказал Алексей Волин на открытии форума. – Сегодня состоится показ фильма «Легенда о Коловрате» на родине героя, и это очень знаковое событие.

Волин также отметил популярность исторических фильмов и передач, связанные с ними споры вокруг исторических личностей и событий и выразил убеждение в необходимости «изолировать сумасшедших, чтобы они не мешали творческому процессу».

– Кино, спектакль в принципе не может никого оскорбить, – считает Волин. – Купить билет и пойти оскорбиться может только определённая категория пациентов.

Режиссёр фильма «Легенда о Коловрате» Джаник Файзиев рассказал, что в процессе создания фильма его, прежде всего, интересовала легенда, миф. «Как там было на самом деле, никто не знает», - отметил Файзиев. Образ Евпатия показался режиссёру очень интересным и значимым: чтобы показать рязанского героя и его подвиги во всей красе, в фильме использованы современные спецэффекты и технологии. В итоге получился настоящий российский блокбастер патриотической направленности да ещё с рязанцем в главной роли.

Файзиев отметил, что министр культуры РФ Владимир Мединский очень хотел посмотреть фильм, который в итоге ему очень понравился. Никакой цензуры при съёмках фильма не было, сообщили создатели фильма, хотя картина создавалась на средства государства.

В ходе дискуссии участники вспоминали об устойчивых мифах, которые одни охраняют, другие уточняют – тем самым их развенчивая. Это и подвиг 28 панфиловцев, и история Павлика Морозова, и представления о роли в истории страны Николая II и многие другие.

Алексею Венедиктову очень понравилось, что создатели фильма «Легенда о Коловрате» назвали его именно легендой.

– Есть художник, а есть историк, и не стоит путать их задачи, – сказал Алексей Венедиктов. – Художник создаёт мифы, а историк с ними работает.

Закрытый показ фильма «Евпатий Коловрат» состоится в ТРЦ «Премьер» в 18.00, перед премьерой фильма состоится пресс-конференция с участием актёров, занятых в фильме.