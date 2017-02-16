В Рязани откроется персональная выставка художника Антона Успенского

Выставка «Острова» объединила избранные работы автора за последние 20 лет.

Культура

В пятницу, 24 февраля, в 16.00 в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открывается выставка работ художника Антона Успенского. Об этом РИА «7 новостей» сообщили её организаторы.

Антон Успенский родился 26 декабря 1968 года в Ташкенте. В 1985 – 1989 гг. учился в Рязанском художественном училище по специальности художник-оформитель, в 1995 г. окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Санкт-Петербурге, факультет теории и истории искусств. В 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Живописная система Роберта Фалька. Формирование и эволюция». С 2004г. работает в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник отдела Новейших течений, кандидат искусствоведения. Автор около 200 публикаций в научных сборниках, каталогах, альбомах, профильных и популярных журналах, докладов на международных и всероссийских конференциях и форумах. Основная сфера профессиональных интересов – теория и история русской живописи XX и XXI веков, проблемы современного искусства, персоналии современных художников.

Член Союза художников России. С 1987 года участвовал в 70 выставках, из них 6 персональных. Работы находятся в музеях Тулы, Рязани, частных коллекциях России и Германии.

Персональная выставка «Острова» объединила избранные работы автора за последние 20 лет. В экспозицию вошло около 50 произведений живописи и графики, это пейзажи Петербурга, ландшафты Франции, Азова и Каталонии.

О необходимости делить свои интересы между искусствоведением и занятием изобразительным искусством автор пишет в предисловии к выставке: «Я вернулся к живописи в 2013-м. До этого был очень большой перерыв. Я занимался искусствоведением, фотографией, литераторством и неотложными семейными делами. К живописи тянуло сильно, даже снились пастозно ненаписанные картины. Сначала я вернулся к рисованию, это было проще. В живописи я давно понимал «как», но уже не знал «что». Потом художник Максим К. сказал мне: «Рисуй неважно что, хоть вид из окна, хоть натюрморт. Дать тебе лист побольше?» Я начал с экзотики: зимний французский и летний греческий острова, побережья Каталонии и Азова. Потом понял, что можно писать и в Питере, увидел, где прячется на северо-западе столь лакомый для меня цветной свет. Пейзаж всегда влияет на мой стиль, поскольку я люблю натуру и доверяю ей. Но в этом есть и традиция: по натуре и прием, как говаривали академики. Сейчас я живу в центре города на Безымянном острове, работаю в мастерской на Петроградском острове. Наверное, граница земли и воды – лучшая из границ».

Выставка будет работать до 27 марта 2017 г. с 11.00 до 19.00, вход до 18.00, кроме понедельника и первой пятницы месяца, по адресу: Первомайский проспект, 14. Тел. 25-80-70.