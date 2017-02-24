В Рязань впервые приедет молодой звёздный квартет джазменов из Израиля

Концерт представляет известный русский, живущий в Нью-Йорке контрабасист, композитор и бэнд-лидер, Арк Овруцкий.

Культура

В четверг, 2 марта, в рязанском кафе «Фонтан» пройдёт первый и единственный в городе концерт квартета молодого джазмена из Израиля Шахара Эльнатана (Shachar Elnatan). Он выступит совместно с пианистом Гади Лехави (Gadi Lehavi) и барабанщиком Даном Араном (Dan Aran). Концерт представляет известный русский, живущий в Нью-Йорке контрабасист, композитор и бэнд-лидер, Арк Овруцкий. Он же на сцене займёт место за контрабасом.

На концертах восточноевропейс кого тура квартета Шахара Эльнатана (Shachar Elnatan Quartet) (Израиль) представит новую программу, в которую вошли как известные джазовые стандарты, так и авторские композиции участников проекта.

Проект талантливого гитариста Шахара Эльнатана объединил уникальных инструменталисто в, каждый из которых, несмотря на молодость, уже успел в полный голос заявить о себе не только на израильской, но и на мировой джазовой сцене. В рамках тура музыканты дадут серию мастерклассов в музыкальных колледжах столиц.

24-летний Шахар Эльнатан родился в музыкальной семье в Израиле, первые уроки игры на гитаре ему дал отец, также джазовый гитарист Зоар Эльнатан. Позднее джазмен перебрался в Нью-Йорк, где учился у Питера Бернстайна, Лейджа Лунда и Гилада Хексельмана. Сегодня музыкант сам затрудняется сказать, где проводит больше времени – в Нью-Йорке или в Израиле. Он из тех представителей израильской джазовой диаспоры в Нью-Йорке, которые не порывают связи с родиной. Причем не только в пространственном , но и в творческом отношении, поскольку его собственный проект и оригинальная музыка связаны с еврейскими музыкальными традициями. Несмотря на молодость, в списке сценических партнеров Шахара Элнатана значится немало имен настоящих джазовых звезд, среди которых Авишай Коэн и Рави Колтрейн, Эли Деджибри и многие другие.

Вместе с Эльнатом участие в туре примет еще одно юной джазовое дарование – блестящий пианист Гади Лехави (Gadi Lehavi). В свои 20 лет он уже может похвалиться солидной музыкальной биографией. В ней и участие в фестивале Red Sea Jazz (Эйлат) в возрасте 13 лет, и концерты в легендарных нью-йорских клубах Village Vanguard и Birdland, и множество совместных концертов и джемов с такими легендами как Чик Кориа, Рави Колтрейн, Дэйв Либман, Бобби МакФеррин, Курт Розенвикель и Эдди Гомес.

Родившийся в Иерусалиме, выдающийся израильский барабанщик Дан Аран (Dan Aran) – участник проектов Гарри Уитакера, Стэйси Кент, Адама Бирнбаума, Авишая Коэна, Амоса Хоффмана и многих других. Импровизационная изобретательност ь и свободное владение множеством музыкальных стилей сделали Арана одним из самых востребованных барабанщиков Нью-Йорка, Европы и Израиля.

Арк Овруцкий – контрабасист, композитор и бэнд-лидер, лауреат джазовых фестивалей и автор многих международных джазовых проектов. Успешный продюсер серии концертов Международный джазовый абонемент. За последние 12 лет Арк Овруцкий сотрудничал с Кертисом Фуллером, Кармен Ланди, Марком Соскиным, Стивом Уильямсом, Ларри Уиллисом, Джевоном Джексоном, Стивом Слэйглом, Джей Ди Уолтером, Дудукой да Фонсекой, Патиенс Хиггинс, Михилем Борстлапом, Синтией Скотт, Джимом Ротонди, Дональдом Эдвардсом, Джеймсом Сполдингом и многими другими. Закончил аспирантуру Ратгерского университета (США) и докторантуру Университета Иллинойс по классу контрабаса. В дискографии музыканта уже 3 успешных альбома, выпущенные в США на таких престижных лейблах, как Zoho Music и Origin.

Восточноевропейс кий тур молодых звезд израильского джаза активно поддерживают посольства Израиля в России и Белоруссии.

Начало концерта в 20.00.