В Новороссийске открылась выставка «Знакомый Ваш Сергей Есенин»

В экспозицию вошло более ста предметов, рассказывающих о жизни и творчестве великого русского поэта и села Константинова.

Культура

7 июля, в пятницу, в Новороссийском историческом музее-заповеднике (Краснодарский край) открылась выставка «Знакомый Ваш Сергей Есенин» из фондов Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. В церемонии открытия выставки приняли участие директор Новороссийского исторического музея-заповедника Лариса Крысанова, заместитель начальника управления культуры города Новороссийска Сергей Шептий и представитель музея-заповедника С.А. Есенина Ирина Агапова. Ирина Викторовна передала в дар коллегам Полное собрание сочинений С.А. Есенина и провела экскурсию по выставке.

В экспозицию вошло более ста предметов, рассказывающих о жизни и творчестве великого русского поэта и села Константинова. Усадьба родителей поэта запечатлена на живописных и графических работах рязанских авторов, в том числе Т.П. Радимовой, С.А. Епифанова, А.А. Ромодановской, В.А. Шестакова.

Представлены пейзажи заслуженного художника РФ В.М. Решедько (масло), А.В. Печатнова (акварель), иллюстрации к произведениям поэта. Особое место занимает портрет С.А. Есенина, выполненный народным художником СССР Ф.Д. Константиновым. В экспозиции представлен женский костюм села Константинова и вещи, которые были частью обстановки дома Есениных: грибок для штопки Т.Ф. Есениной, полотенце, гребень для прядения, веретено, чернильница. Образ поэта помогают цилиндр и детали мужского костюма, в том числе шарф и перчатки Сергея Есенина. Выставку дополняют фотографии разных лет, начиная с 1909 года (первый известный ныне снимок Есенина), и заканчивая 1925 годом, прижизненные издания поэта и рукописи его произведений. Выставка в Новороссийске будет работать до 30 августа.