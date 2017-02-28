В новом сезоне на сцене Рязанской областной филармонии выступят Даниил Спиваковский и Ирина Пегова

Спланировать очередной концертный сезон зрители могут заранее, получив хорошую скидку.

Культура

В новом концертном сезоне гостями Рязанской областной филармонии станут известные актёры Даниил Спиваковский и Ирина Пегова. О новинках, которые ждут зрителей, рассказала на брифинге во вторник, 28 февраля, директор филармонии Галина Соколова.

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский в текущем сезоне исполнил для зрителей «Маскарад», а также станет гостем абонементного цикла «Сказки с оркестром». Актёра настолько тепло приняла рязанская публика, что в филармонии решили сделать с ним отдельный цикл концертов «Две музы». В исполнении артиста и Рязанского губернаторского симфонического оркестра прозвучат «Пер Гюнт» Г. Ибсена, «Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя, а также «Сказ про Федота-стрельца» Леонида Филатова.

Ирина Пегова станет в новом сезоне гостьей цикла «Сказки с оркестром». Кроме неё на сцену филармони выйдут также Виктория Толстоганова и Павел Любимцев.

Интересные программы предложат зрителям и коллективы филармонии, подчеркнула Галина Соколова. Так, ценителям РГСО будет адресованы 6 абонементов с оркестром, в том числе – фортепианный. Участниками абонемента «Вива, Опера!» станут солисты Большого театра России. Эксперимент ждёт и ценителей романса – в этом году соответствующий абонемент переедет из камерного зала в большой. Рязанский хор порадует зрителей традиционными концертами, участие в которых примут солисты.

Спланировать свой концертный сезон рязанцы могут заранее – в режиме он-лайн билеты можно было приобрести начиная с 1 февраля в рамках Всероссийской акции, инициированной Московской филармонией.

– Для нас ранний выход абонементов говорит о стабильности Рязанской филармонии и востребованности концертов академической музыки у рязанского слушателя. Нас это не может не радовать, – сказала Галина Соколова.

Совершить удачную покупку можно и на ярмарках абонементов, где действует обычная скидка в 10%. Также можно сформировать личный филармонический абонемент, в состав которого войдут избранные концерты. Первая ярмарка открылась в филармонии во вторник, 28 февраля.