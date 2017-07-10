В Константинове выступит один из лучших рязанских фольклорных коллективов

Театр народной песни «Узорочье» представит свою программу в рамках «Музыкального лета».

Культура

15 июля, в субботу, в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина выступит один из лучших рязанских фольклорных коллективов – театр народной песни «Узорочье». Его организатор и художественный руководитель – Надежда Кольцова, выпускница российской Академии музыки им. Гнесиных.

Основу репертуара составляет музыкальный и поэтический материал, собранный во время фольклорных экспедиций по Рязанской области. Творческое кредо «Узорочья» – любовь к русской песне, сохранение и возрождение русских национальных традиций. Все участники коллектива – разноплановые исполнители: поют, танцуют, играют на народных музыкальных инструментах.

В 2012 году Надежда Кольцова стала обладателем премии «За вклад в развитие и сохранение традиционной народной культуры Рязанской области». В 2013 году театр народной песни «Узорочье» представлял нашу страну на VII Международном фестивале хоровой музыки и изобразительного искусства в Болгарии.

Начало концерта в 13.00.