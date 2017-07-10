В Константинове отметили День семьи, любви и верности

Погоде уступили в одном: перенесли действо в научно-культурный центр музея-заповедника С.А. Есенина.

Культура

8 июля, на праздновании Всероссийского дня семьи, любви и верности, в Константинове было много гостей.

Дождь не испугал ни туристов, ни молодожёнов. Приехали приглашённые на праздник семьи, воспитывающие приёмных детей, и многодетные семьи Рыбновского района. Погоде уступили в одном: перенесли действо в научно-культурный центр музея-заповедника С.А. Есенина. Показы кукольного спектакля в балагане Петрушки, мастер-классы по изготовлению панно «Ромашка» (символ праздника), бутоньерок в виде цветка, лепке глиняных свистулек, а также викторина с растениями (часть экологического квеста) проходили в фойе.

Полный зрительный зал собрала концертная программа «Есенинская Русь» Ступинской филармонии (Московская область). Произведения известных композиторов на стихи Сергея Есенина исполняли коллективы – лауреаты международных конкурсов оркестр народных инструментов «Мелодии России» (руководитель Алексей Сысоев) и камерный хор «Подмосковье» (руководитель и солист Петр Кислицын); вокалисты заслуженные артисты РФ Римма Глушкова и Эдуард Страхов, заслуженный артист Московской области Сергей Евдокимов, солист Иван Калачев. Это было первое выступление ступинцев на проекте «Музыкальное лето в Константинове», и оно прошло с большим успехом, под бурные аплодисменты зрителей.

А затем молодёжный театр из Санкт-Петербурга представил музыкально-драматический моноспектакль «Есенин.НАЧАЛО». Это рассказ о детстве и юности поэта – годах учебы в константиновской земской школе и Спас-Клепиковской учительской школе. Кудрявый, ясноглазый «лучащийся» Максим Плетнев в роли Есенина и Рассказчика пел, читал стихи, играл на тальянке, вел повествование.