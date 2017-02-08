В городе Сасово состоялся творческий вечер фотографа Ольги Шевлягиной-Леман

Ольга Сергеевна занимается фотографией с самого детства и без её участия не обходится ни одно городское значимое мероприятие.

Культура

В пятницу, 3 февраля, в дискуссионном зале Краеведческого музея города Сасово состоялся творческий вечер фотографа Ольги Шевлягиной-Леман, на который пришли друзья, родственники и почитатели таланта Ольги Сергеевны.

Часть работ была выставлена в зале, часть она представила зрителям на видео презентации. Для того, чтобы выставить все работы, не хватило бы целого здания музея, ведь Ольга Сергеевна занимается фотографией с самого детства и без её участия не обходится ни одно городское значимое мероприятие. В её архиве много редких фотографий видов старого города в сочетании с современными видами, яркие моменты праздников и торжеств. Кроме фотографий Ольга Сергеевна много снимает видео. Все фотографии и видеосюжеты находятся в свободном доступе в социальных сетях. Поблагодарить талантливого фотографа за плодотворное сотрудничество пришла заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Елена Фролова. Она вручила благодарственное письмо и памятный подарок – книгу-альбом, посвящённую 90-летнему юбилею города Сасово, где собраны самые яркие и запоминающиеся моменты из жизни города и его жителей.