В Центральной городской библиотеке Рязани можно увидеть таинственный север и гостеприимный юг

В рамках проекта «БиблиоЭкспо» открылась выставка фоторабот Надежды Водорезовой.

Культура

В Рязанской Центральной городской библиотеке им. Есенина 18 февраля состоялось официальное открытие выставки фоторабот Надежды Водорезовой.

Фотовыставка носит авторское название «О близком и далёком…». В экспозицию входят 37 пейзажей и жанровых сценок, запечатлённых фотохудожницей во время поездок в Армению и на русский Север в 2016 году. Согласно авторской концепции, о которой рассказала на открытии сама фотохудожница, она намеревалась сериями этих работ создать у зрителя представление о природе и быте таких непохожих друг на друга регионов. Север – одна из прародин Надежды Водорезовой, и поэтому виды тамошней природы и жизни часто становятся центральными темами её фоторабот.

- Почему выставка называется «О близком и далёком»? Для меня Север всегда, где бы я ни была, очень близок. И Север, и Армения одинаково далеки от нас, но когда человек приезжает в новые края, он снимает в первую очередь то, что ему близко, - сказала во вступительной речи Надежда Водорезова, объясняя парадоксальное название выставки. – В Армении меня заинтересовала роскошная природа и гостеприимные, дружелюбные люди, которые хорошо говорят по-русски и любят общаться с русскими. Север, несмотря на то, что я посещаю его каждый год, в прошлом году преподнёс мне немалый сюрприз. Часто жители Севера выражают недовольство тем, какая там разруха. В прошлом году я увидела совершенно «живой» посёлок Пижма Мезеньского района, где проживают около ста человек – это для севера много, при этом так и дышащий стариной.

Посёлок Пижма и его обитатели стали главными героями "северной" серии фотохудожницы в этой экспозиции.

Надежда Водорезова родилась в Рязани в 1980 году, окончила естественно-географический факультет РГУ им. Есенина. Сейчас она работает в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике в должности заведующей отделом мониторинга. Это уже вторая выставка фоторабот автора в стенах ЦГБ им. Есенина. Первая состоялась ровно год назад и называлась «Путь к себе».

Выставка «О близком и далёком…» - очередной этап проекта «БиблиоЭкспо», реализуемого библиотекой уже не первый год. В рамках проекта в библиотеке проводятся вернисажи работ рязанских художников и фотографов, как в целях их популяризации, так и ради гармонизации внутреннего пространства библиотеки. Проект пользуется любовью зрителей и «спросом» у творческих деятелей. Вернисажи «БиблиоЭкспо» сменяются каждый месяц.

Во время открытия выставки Надежды Водорезовой трое фотохудожников, оказывавших наибольшую поддержку началу и развитию проекта «БиблиоЭкспо», получили благодарственные грамоты от Централизованной библиотечной системы и администрации библиотеки им. Есенина. Отмечены были Татьяна Исаенко, Алексей Казеев и Андрей Карев.

Сообщество фотохудожников ответно поблагодарило библиотеку за возможность выставлять в её стенах работы.

Коллеги по фотоделу поздравили Надежду Водорезову с началом очередной выставки и оценили её работы. Стоит отметить, что не все согласились с «контрастной» концепцией экспозиции. Так, фотохудожник Татьяна Исаенко в своём выступлении сообщила, что, по её мнению, не стоило смешивать кадры из столь разных краёв и художественных пластов.

Выставка «О близком и далёком…» будет работать в стенах библиотеки до 15 марта. Вход на неё свободный.