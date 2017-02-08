В Центральной детской библиотеке прошёл вечер городской и экологической лирики «А город поёт…»

Школьники посмотрели социальные ролики и приняли участие в интеллектуальной игре «Верите или не верите».

Культура

Во вторник, 7 февраля, в Центральной детской библиотеке Рязани состоялся литературный вечер, приуроченный к Году экологии, – первое из цикла мероприятий проекта «Такие разные ветра».

В библиотеке была организована тематическая книжная выставка на тему «Люблю свой город, потому что…», на которой были представлены книги на тему окружающей среды и литературные произведения городской тематики рязанских писателей и поэтов. Также перед участниками литературного вечера выступили выдающиеся поэты региона – председатель РО РСПЛ Алексей Бандорин, детский писатель и переводчик Людмила Салтыкова, а также победитель всероссийского фестиваля «Русские рифмы» в эколирической номинации «Какая ночь, как воздух чист» Александр Логунов. От Союза профессиональных литераторов предоставлены в дар библиотеке были переданы первый выпуск журнала для семейного чтения «Зарянка» за 2017 год и сборник детских стихов «Бобка» под авторством Алексея Бандорина.

Школьники посмотрели социальные ролики и приняли участие в интеллектуальной игре «Верите или не верите». Всё это позволило ребятам более полно сформировать представление о фактической мировой экологической ситуации, сообщает сайт администрации города.

По мнению организаторов, проект «Такие разные ветра» способствует созданию положительного имиджа библиотеки среди молодежи, позволяет позиционировать библиотеку как место для взаимодействия читателей, а также расширяет зону сотрудничества и взаимодействия библиотеки с другими организациями и структурами в области культурной деятельности.