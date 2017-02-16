Участники библиотеатра «КИТ» показали своё мастерство в Центральной детской библиотеке Рязани

Литературный монтаж открыл собрание библиотечных работников по итогам 2016 года.

Культура

В Центральной детской библиотеке Рязани прошло собрание по итогам 2016 года, сообщает сайт администрации города Рязани. В нём участвовал заместитель начальника управления культуры администрации Рязани Михаил Тихонский.

Открыли мероприятие дети, занимающиеся в библиотеатре «КИТ», организованного на базе ЦДБ, показом литературного монтажа «Поэтическое ассорти».

Официальная часть собрания началась с доклада директора библиотеки Зинаиды Суховой об итогах года, освещающего деятельность всех городских детских библиотек. Докладчица подчеркнула, что весь 2016 год был насыщен плодотворной работой. Детские библиотеки сегодня – это площадки для развития творческих способностей, центры общения и обмена опытом, совмещающие образовательные, психологические, социальные функции.

Михаил Тихонский поздравил коллектив библиотеки с успешным завершением года и отметил, что библиотекари активно применяют в своей работе инновационные формы и методы, идут в ногу со временем. Именно это повышает имидж библиотек в глазах населения Рязани.