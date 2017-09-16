Театр на Соборной открыл юбилейный сезон «Грозой»

На улице в этот вечер бушевала стихия, а на сцене кипели страсти героев драмы Островского.

Культура

В пятницу, 15 сентября, Рязанский государственный областной театр для детей и молодёжи открыл 80-й сезон. Юбилейный сезон в театре на Соборной начался с «Грозы» и в грозу. На улице в этот вечер бушевала стихия, а на сцене кипели страсти героев драмы Островского.

Актёров и зрителей пришёл поздравить с открытием юбилейного сезона министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

– Театр на Соборной – уникальный, замечательный, яркий и всегда молодой. Хочется пожелать, чтобы и этот сезон, и все следующие начинались также: с выхода актёров, с улыбок зала, с такого замечательного вечера, но без грозы за окном. Пусть «Гроза» идёт только на сцене.

Виталий Попов отметил, что театр ждёт не простой, но очень интересный год. В ближайшее время здесь начнётся ремонт. Попов рассказал, что скоро в театре появится зона комфорта, зона декораций, зона цехов с новым оборудованием, а труппа театра станет самой гастролирующей на территории Рязанской области. Министр вручил цветы художественному руководителю театра Марине Есениной и почётному работнику культуры и искусства Рязанской области, актрисе Римме Ивановне Чекановой, творческий вечер которой состоится 28 сентября.

Поприветствовала первых в этом сезоне зрителей и Марина Есенина. Она также отметила, что актёры театра на Сборной в этом сезоне будут выступать на самых разных площадках: и в филармонии, и в театре кукол, и во дворце молодёжи, и даже в торговом центре «М5Молл». Также, по словам Есениной, в этом театральном сезоне зрителей ждут ещё две премьеры – «Евпатий Коловрат» в ноябре и «Мастер и Маргарита» в финале сезона.

Нет сомнений в том, что они будут такими же яркими, как представленная в пятницу «Гроза». Это произведение уже более сотни лет не сходит с театральных подмостков. Интерес к драме, развернувшейся в приволжском городке, не проходит и в наши дни. Давно изменились быт и нравы, нет уже купцов, помещиков и странных людей, чужое мнение и молва – не так страшны. Но и сегодня есть такие властные самодуры, как Кабаниха (Светлана Гузикова) и Дикой (Владимр Коняхин), добрые, но безвольные, как Тихон (Дмитрий Мазепа), авантюристы, умеющие приспосабливаться и находить свою выгоду в любой ситуации, как Варя (Анна Комарова) и Кудряш (Константин Ретинский). И судьба Катерины (Марина Заланская) по-прежнему не оставляет никого равнодушным. А яркая игра актёров театра на Соборной делает героев пьесы, написанной в 19 веке, близкими и понятными современному зрителю и позволяет провести параллели с современностью.

Посмотреть премьерную постановку можно будет в субботу, 16 сентября, в 18.00.