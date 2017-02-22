Руководство Рязанского театры драмы вернулось из Мюнстера с юбилея театра Wolfgang Borchert Theater

Рязанский театр драмы представил подарок от рязанских артистов. Перед приглашенными гостями выступила артистка театра Полина Бабаева с песней на стихи нашего земляка, поэта Сергея Есенина.

Культура

17 февраля руководство Рязанского театра драмы пригласили на юбилей театра Wolfgang Borchert Theater в город — побратим Рязани Мюнстер.

Торжественное мероприятие вел директор театра Майнхард Зангер. На юбилее театра Wolfgang Borchert Theater присутствовали мэр Мюнстера Маркус Леве и вице-президент правительства Мюнстера Дороти Феллер, которые отметили важную миссию партнерских отношений между театром Wolfgang Borchert Theater и Рязанским театром драмы.

Директор Рязанского театра драмы Семен Борисович Гречко поздравил немецких коллег с 60-летием театра и зачитал приветственный адрес от мэра города Рязани.

Семен Гречко лично вручил диплом международного театрального фестиваля «Свидания на Театральной» Луану Гуммиху за победу в номинации "Лучшая мужская роль".

Директор Рязанского театра драмы отметил, что театр Борхерт считается одним из старейших частных театров в Германии, а Рязанский театр драмы будет отмечать 230 лет в сентябре. Он также сказал, что, несмотря на различия между театрами, их объединяет дружба между людьми. Эта дружба должна принести плоды, которые станут не только предметом радости, но и будут радовать зрителей. Директор пожелал театру интересных новых проектов, полных залов и плодотворного творчества и вручил небольшой символический подарок от Рязанского театра драмы.

Рязанский театр драмы представил подарок от рязанских артистов. Перед приглашенными гостями выступила артистка театра Полина Бабаева с песней на стихи нашего земляка, поэта Сергея Есенина.

На юбилей были приглашены спонсоры и партнеры немецкого театра и люди, занимающиеся благотворительностью, например, профессор Доктор Лотар Хертле, ведущий специалист по лечению рака.

Стоит отметить, что Рязанский театр драмы был единственным приглашенным театром из России.