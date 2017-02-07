Руководитель хора русской песни «Заокские разливы» отметил 80-летие

В прошлом он работал хормейстером Государственного Рязанского академического русского народного хора им. Е. Попова.

Культура

В понедельник, 6 февраля, в Заокском Доме культуры состоялся юбилейный вечер в честь 80-летия заслуженного артиста РСФСР, руководителя хора русской песни «Заокские разливы» Заокского ДК Юрия Афонина. Об этом сообщает сайт Рязанского района.

Юрий Михайлович руководит хором с 2010 года. А в прошлом он работал хормейстером Государственного Рязанского академического русского народного хора им. Е. Попова.

В этот вечер юбиляра по поручению главы администрации района Натальи Жунёвой поздравил начальник отдела культуры и туризма Игорь Дрожжевкин. Он вручил почётную грамоту главы администрации. За многолетнюю и добросовестную работу Юрий Афонин также был отмечен почётной грамотой министерства культуры и туризма Рязанской области.

Со сцены главного героя торжества поздравили представители музыкального училища и Рязанского института культуры, где он учился, а коллективы художественной самодеятельности Заокского ДК исполнили песни на музыку и слова Юрия Михайловича.