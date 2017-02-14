Рязанский художественный музей приглашает на выставку «Природа и охота»

На выставке представлено более 70 экспонатов, выполненных художниками Голубовым и Черенковым в последние годы и уже отмеченных вниманием зрителей на различных выставках.

Культура

В четверг, 16 февраля, в Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открывается выставка произведений тульских художников В.П. Голубова и А.Ю. Черенкова.

Владимир Павлович Голубов хорошо знаком рязанским зрителям. Его персональные выставки уже проходили в залах музея (1999, 2013). В. Голубов родился в 1952 г. в Туле. Окончил Рязанское художественное училище (1977), Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (1983). С 1983 г. – член Союза художников России. Произведения художника находятся в музеях нашей страны, в российских и зарубежных частных коллекциях.

Владимир Голубов работает в жанрах пейзажа и натюрморта, в которых остаётся последовательным приверженцем реалистической трактовки натуры. Его живопись отличается сложной разработкой тональных отношений, богатством рефлексов, тонкими переходами цветовых и световых границ. В композициях конкретная предметная форма существует в сложно разработанной среде: от серебристо-жемчужной до сумеречно-охристой. Охотничьи мотивы – одна из часто повторяющихся тем в живописи Владимира Голубова. Большую часть года художник проводит в замечательном уголке Русского Севера – Кенозерье, деревне Федосово Архангельской области.

Александр Юрьевич Черенков впервые представляет свои работы в Рязани. Не имея профессионального художественного образования, он участвует в выставках с 1999 года, с 2006 является членом Союза художников России. А.Черенков родился в 1957 г. в Туле. Окончил Тульский политехнический институт (1979). В настоящее время – директор Тульского института агробизнеса, доцент кафедры экологии и охотоведения Российского аграрного заочного университета, кандидат биологических наук.

Александр Черенков работает в анималистическом жанре, отдавая предпочтение скульптуре малых форм, рельефу, декоративным композициям. Творческую манеру художника отличают предельный лаконизм в трактовке формы, умелое и деликатное сочетание разных фактур в обработке поверхности. Мастер добивается точной и выразительной передачи облика животного, его позы, силуэта. Композиции Черенкова всегда уравновешены независимо от динамики образа, их пластическое решение соответствует возможностям используемого материала – липы или кедра. Охота и природа для скульптора – это одновременно сфера профессиональной деятельности и тема творчества. Александр Черенков занимается экологией, природоведением, поэтому созданные им образы так реальны и притягательны.

Авторов связывает давняя дружба. Оба увлекаются охотой, которой посвящают достаточно большую часть времени, у каждого творчество занимает одно из главных мест в жизни. На выставке представлено более семидесяти экспонатов, выполненных художниками в последние годы и уже отмеченных вниманием зрителей на различных выставках, в том числе совместных.

Выставка открыта с 16 февраля по 2 апреля 2017 г. в художественном музее по адресу: Рязань, ул. Свободы, 57. Касса работает с 11.00 до 18.00, по четвергам до 20.00, кроме понедельника и первой пятницы месяца. Тел. для справок (4912) 44-18-83.