Рязанский художественный музей отметил Год экологии уникальной выставкой

В двух залах музея выставлено несколько десятков пейзажей начиная с XIX века и до наших дней.

Культура

Рязанский художественный музей им. И.П. Пожалостина отметил Год экологии уникальной выставкой.

В четверг, 2 марта, в главном здании музея на улице Свободы в Рязани торжественно открыли выставку картин из фондов музея под названием «Образ русской природы».

В двух залах музея выставлено несколько десятков пейзажей, начиная с XIX века и до наших дней. Среди авторов картин есть и подлинно громкие имена. Так, из фондов музея появились на свет этюд И. Левитана и набросок А. Саврасова, сделанный в редкой технике на бумаге папье-пелле, то есть на бумаге, грунтованной особым способом. Ещё в экспозиции «Образа русской природы» картины И. Шишкина, А. и В. Васнецовых, а также менее известных широкой публике, но не менее одарённых дореволюционных живописцев С. Жуковского, С. Никифорова, А. Киселёва и многих других.

Советскую эпоху в пейзажной живописи представляют классики отечественного искусства С. Герасимов, Н. Ромадин, а также выдающиеся рязанские мастера С. Якушевский, К. Шелковенко, В. Корсаков. На некоторых картинах легко узнать улицы Рязани или заповедные уголки края.

Открытие выставки, посвящённой Году экологии в России, провела директор музея Марина Котова.

– Всякая фондовская выставка – это большая подготовка и особое волнение, потому что мы стараемся показывать произведения, которые не так часто видят посетители, – сказала Марина Котова в приветственной речи.

Марина Котова пояснила, что, к сожалению, площади музея не позволяют сотрудникам выставлять единовременно всё богатство фондов. Из этого положения, прозвучало на открытии пейзажной выставки, выход найден: это экспозиции картин из фондов музея по жанрам. Вслед за «Образом русской природы», в будущем году или через год, музей намерен провести выставку натюрморта.

Главный хранитель фондов РХМ Светлана Есенина обрисовала зрителям концепцию выставки:

– Мы этим подбором картин хотели показать развитие русского пейзажа – от усадебного пейзажа известной художницы Надежды Дубовицкой, дочери рязанского помещика Дубовицкого, до пейзажей начала ХХ века и серьёзных философских работ ХХ века – Виктора Иванова, Виктора Минкина и многих других. К сожалению, у нас не получила развития в рамках «Образа русской природы» тематика индустриального и городского пейзажа, но я думаю, что это идея для отдельной выставки.

Заместитель председателя правления регионального отделения Союза художников РФ Василий Николаев поблагодарил художественный музей за то, что он систематически предоставляет залы для экспонирования рязанских живописцев.

– Музей не только не забывает о рязанских художниках, но и поддерживает их, – отметил Николаев.

Выставка пейзажей в стенах Рязанского художественного музея будет действовать месяц, а затем произойдёт любопытная «рокировка». Часть работ рязанской экспозиции временно передадут в Музей пейзажа в Плёсе, а оттуда доставят сборную экспозицию пейзажей художников, работавших в разные годы в левитановских местах. Предположительно выставка из Музея пейзажа прибудет в Рязань в мае.