Рязанский художественный музей открывает выставку новых поступлений

Гости музея увидят лучшие экспонаты из числа собранных за пять лет.

Культура

Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина открывает выставку новых поступлений музея, пишет портал «Везде культура».

Выставка новых поступлений рисунка и печатной графики под названием «Следуя традициям» будет открыта 29 декабря в 16.00. Она продлится до 5 марта будущего года.

Как поясняет портал, за пять лет, с 2011 по 2016 год, в Рязанский художественный музей поступило более 600 листов графики и рисунка. Наиболее значительные приобретения будут представлены в экспозиции новой выставки. К примеру, это 7 карандашных набросков Ф.А. Малявина и полная подборка литографий П.В. Кузнецова, классиков отечественного искусства 1-й половины XX века.

Отразятся в экспозиции выставки и работы 2-й половины XX — начала XXI века. Среди поступлений этой эпохи были полноценные коллекции, скажем, работы московского художника Б.П. Чернышёва, числом более 200, переданные музею его дочерью.

В день начала работы выставки «Следуя традициям» в 18.30 в стенах РХМ также прозвучит лекция Дмитрия Филиппова о дворянской усадьбе Красное.