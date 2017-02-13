Рязанский хор выступит в Государственном Кремлёвском дворце

Коллектив станет участником программы «Танцуй и пой, моя Россия!».

Культура

В субботу, 18 марта, государственный академический Рязанский русский народный хор им. Е.Г. Попова выступит на сцене Кремлёвского дворца. Коллектив станет участником концерта «Танцуй и пой, моя Россия!».

Программа соберёт на одной сцене ведущие коллективы страны, сохраняющие и популяризирующие народное искусство. Наряду с Рязанским хором на сцене Кремлёвского дворца выступят также Государственный Академический русский народный хор им.М.Пятницкого, Московский Государственный Академический Театр танца «Гжель» и другие прославленные коллективы, сообщает сайт областной филармонии.