http://7info.ru/news/ryazan-culture/rjazanskij_dvorec_detskogo_tvorchestva_predstavil_novogodnjuju_premeru/
Рязанский Дворец детского творчества представил новогоднюю премьеру
Культура 84
Рязанский Дворец детского творчества представил новогоднюю премьеру
Культура 84
Праздничное зрелище называлось «Пять минут или потерянное время».
В Рязанском Дворце детского творчества состоялась премьера Новогоднего представления «Пять минут или потерянное время», сообщает сайт администрации города Рязани.
Премьеру показали в субботу, 24 декабря, для учащихся Дворца и их родителей.
Для гостей праздника выступали творческие коллективы Дворца детского творчества: театр-студия «Экспромт», ансамбль танца «Верес», театр танца «Импульс», вокальная студия «Новые голоса», театрально-хореографическая студия «Искра», объединение художественной гимнастики, клуб социальной деятельности подростков «Лидер» и волонтерский отряд «Ресурс».