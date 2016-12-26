Рязанский Дворец детского творчества представил новогоднюю премьеру

Праздничное зрелище называлось «Пять минут или потерянное время».

Культура

В Рязанском Дворце детского творчества состоялась премьера Новогоднего представления «Пять минут или потерянное время», сообщает сайт администрации города Рязани.

Премьеру показали в субботу, 24 декабря, для учащихся Дворца и их родителей.

Для гостей праздника выступали творческие коллективы Дворца детского творчества: театр-студия «Экспромт», ансамбль танца «Верес», театр танца «Импульс», вокальная студия «Новые голоса», театрально-хореографическая студия «Искра», объединение художественной гимнастики, клуб социальной деятельности подростков «Лидер» и волонтерский отряд «Ресурс».