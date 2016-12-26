Рязанские гимнастки стали «Рождественскими звёздочками»

Под таким названием состоялся в Рязани межрегиональный турнир по художественной гимнастике.

Культура

В Рязани состоялся межрегиональный турнир по художественной гимнастике. 23 и 24 декабря в спортивном комплексе «Локомотив» прошли первенство города и межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Рождественские звездочки». Об этом пишет сайт администрации города Рязани со ссылкой на информацию управления по физической культуре и массовому спорту.

В соревнованиях приняли участие 100 спортсменок из Рязани и области в возрасте от 7 до 14 лет .

Спортсменок приветствовали представитель министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Виталий Семин, а также представитель управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Татьяна Юдина. Она отметила значимость занятий физкультурой и спортом для гармоничного развития подрастающего поколения и пожелала гимнасткам успешных выступлений. Участниц поздравили с наступающим Новым годом и вручили удостоверения судейских категорий.