Рязанская областная филармония приглашает горожан на новогодние концерты

Яркие эмоции горожанам обещают исполнители, которые станут гостями филармонии в праздничные дни.

Культура

В дни новогодних каникул Рязанская областная филармония приглашает горожан на интересные концерты для взрослой и детской аудиторий. Выступления ярких музыкантов станут подарком всем рязанцам от учреждения культуры, сообщает пресс-служба филармонии.

Откроет праздничный марафон Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова. Концерт коллектива состоится 3 и 4 декабря в 17.00 в концертном зале филармонии. «Новогодний коктейль» это - любимые мелодии и музыкальные сюрпризы, арии из опер и оперетт в исполнении лауреатов международных конкурсов Натальи Нелюбиной (сопрано) и Владислава Косарёва (баритон).

5 января в 13.00 филармония приглашает в гости самых юных зрителей - новогодним подарком для них станет история о Снегурочке. Образы знаменитой сказки оживят для рязанцев артисты Государственного академического Рязанского русского народного хора им.Е.Г. Попова, воспитанники детской хоровой студии. Неповторимый тембровый колорит создаст истинно сказочную атмосферу. Визуальный ряд – песочное «немое кино» – сотворит на глазах у зрителей настоящий мастер столь модного в наши дни вида искусства Лилия Чистина.

В этот же день в 17.00 на сцене зала камерной музыки выступит вокальная группа «ПЯТЕRО». Сами музыканты говорят о себе так: «Мы вместе взрослели, вместе получили классическое музыкальное образование (хоровое училище им. А.В. Свешникова, Академия хорового искусства им. В.С. Попова) и уже третий десяток лет никак друг другу не надоедим. Только голосами мы «воспроизводим» звуки гитары, бас-гитары, ударной установки, трубы и других инструментов. Подобный «аккомпанемент» – наша фирменная фишка и за это нас прозвали «акаппельным оркестром». В нашем репертуаре шедевры джаза и классические арии, народные песни и популярные мелодии, баллады о любви и зарубежные танцевальные композиции!».

Пять талантливых молодых исполнителей и популярная музыка – что может быть лучше для вечера выходного дня. Слушателей гости порадуют произведениями классического репертуара, шедеврами джаза, современными хитами. Подарком влюблённым станут баллады о любви, а зажигательные мелодии обязательно растопят лёд в душах самых непримиримых скептиков.

Финальным аккордом новогоднего концертного марафона станет выступление джазового тромбон-шоу Максима Пиганова. Коллектив выступит на сцене филармонии 7 января в 17.00. В Рязань музыканты привезут зажигательную программу, которая не оставит равнодушным никого – в рождественский вечер они подарят зрителям хорошее настроение, исполнив лучшие джазовые композиции. Специальной гостьей вечера станет ведущая джазовая певица Москвы, солистка Оркестра им. Лундстрема, Елена Цой, которая имеет обширнейший репертуар, огромный студийный опыт в том числе в составе самых громких джазовых проектов страны, многолетний концертный стаж.