Рязанцы увидят личные вещи семьи Семёновых-Тян-Шанских

В кремле открывается выставка, приуроченная к 190-летию выдающегося учёного, путешественника.

Культура

В среду, 22 февраля, в Рязанской области откроется выставка, приуроченная к 190-летию П.П. Семенова-Тян-Шанского. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике можно будет увидеть личные вещи выдающегося учёного, путешественника, государственного и общественного деятеля.

Во Дворце Олега будут представлены личные вещи семьи Семеновых-Тян-Шанских, подлинные фотографии и книги из мемориальных фондов и библиотеки Рязанского музея-заповедника.

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский родился в Раненбургском уезде Рязанской губернии. Он стал первым европейским ученым, совершившим в 1856-1857 годах путешествие на Тянь-Шань. В 1906 г. как признание заслуг в изучении этой горной системы он получил приставку к своей фамилии. С именем П.П. Семенова-Тян-Шанского связана первая всероссийская перепись населения, проведенная по его инициативе 120 лет назад. С конца 1870-х гг. постоянным местом летнего отдыха многочисленной семьи Семеновых являлась усадьба Гремячка Данковского уезда (ныне Милославский район Рязанской области), где в настоящее время располагается музей П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Открытие выставки состоится 22 февраля в 15.00.