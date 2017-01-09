Рязанцы смогут увидеть коллекцию почтовых открыток советского периода

В экспозиции представлено более 600 поздравительных открыток.

Культура

13 января в 12.00 в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества откроется выставка тематических собраний открыток XX века коллекционера Аллы Романовой «По следам календаря» из цикла «Частная коллекция».

Цикл выставочных мероприятий «Частная коллекция» проводится в центре народного творчества с 2011 года. На выставках в рамках цикла рязанцы смогли увидеть работы самодеятельных и профессиональных мастеров самых различных жанров и видов искусств, вошедшие в собрания частных коллекций.

Выставка тематических собраний почтовых открыток советского периода (1946-1992 г.г.) XX века коллекционера из Рязани Романовой Аллы Александровны «По следам календаря» является десятым мероприятием цикла «Частная коллекция».

В течение 5 лет Алла Александровна занимается коллекционированием открыток. Каждая из них имеет свою историю.

Начало коллекции положила почтовая открытка 1955 г. художника Г. Узбекова «Два болельщика». Самый ценный экспонат коллекции – это открытка от 11.04.1946 г. Она посвящена первому Дню Победы над фашисткой Германией.

В рамках выставки в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества представлено более 600 поздравительных открыток. Все они экспонируются здесь впервые. Зрителям предлагается путешествие «по следам календаря» в историю страны – праздники: Новый год, 23 февраля, 8 марта, День космонавтики, 1 мая, 1сентября, День Победы, 7 ноября. У каждого из этих праздников своя история, она отражена в открытках.

Выставка будет работать по адресу: Урицкого ,72 ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10.00 до 17.00 до 14 февраля 2017 года. Вход свободный.