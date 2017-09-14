Рязанцы смогут увидеть «Бескрайний космос»

Выставка, посвящённая 160-летию со дня рождения Циолковского, открылась в Рязанском художественном музее.

Культура

В четверг, 14 сентября, в Рязанском художественном музее имени И. П. Пожалостина открылась выставка «Бескрайний космос».

В экспозиции, созданной в честь 160-летия со дня рождения К. Э. Циолковского, собраны образцы живописи и графики музейного фонда. Все они объединены единой темой – темой познания и осмысления космоса.

Организаторы отметили, что на выставке представлено около 20 художественных произведений рязанских и столичных авторов. Каждая из картин отражает либо этапы покорения космоса россиянами, либо факты биографии известных космонавтов, либо попытки осмысления величия и красоты вселенной живописцами.

Выставка будет работать до 27 сентября с 11.00 до 18.00 ( по четвергам – до 20.00). Понедельник и первая пятница месяца – выходные дни.