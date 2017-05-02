Рязанцев приглашают взглянуть на город «сквозь призму акварельных красок»

Выставка художника Павла Попова открылась в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина.

Культура

В Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина открылась персональная выставка рязанского художника Павла Попова «Рязань сквозь призму акварельных красок». В работах автора запечатлены улицы, знакомые дома и места Рязани в акварели. Выставка организована при поддержке галереи современного искусства «Люди», сообщает сайт администрации города.

Рязанцев и гостей города приглашают познакомиться с работами Павла Попова до 28 мая по адресу: Рязань, Первомайский проспект, д. 74 корп. 1. Контактный телефон: 92-74-78.