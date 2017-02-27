Рязанцев приглашают встретить весну на концерте Евгения Сапфирова

Музыкант представит свой новый проект и программу «Мой март на все лады…».

Культура

В первый день весны, в среду, 1 марта, в рязанском кафе «Фонтан» пройдёт концерт Евгения Сапфирова. Он представит свой новый проект и программу «Мой март на все лады…».

Гостей вечера ждёт очень интересное действо: авторские песни Евгения Сапфирова и знаменитые композиции в исполнении Юрия Малистова под аккомпанемент саксофона (Иван Ципорков), клавиш (Леонид Великовский) и бас-гитары (Михаил Бондарук). Место за барабанами займёт Вячеслав Сергеев.

Рулить программой будет Евгений Сапфиров – известный в нашем городе музыкант и организатор огромного количества фестивалей авторской песни в Рязани и области, причём как Рязанской, так и Московской. Именно Евгений придумал название и участвовал в организации первых трёх фестивалей «Орешек». Он причастен к созданию фестивалей дворовой песни «Гитара не хочет молчать» (1996-2002) во Дворце детского творчества.

Евгений Сапфиров был членом жюри Международного фестиваля в Эстонии (Нарва) «Музыка без границ» в 2004 году, стал лауреатом и позже председателем жюри Всероссийского фестиваля «Горные вершины» в Домбае (1999-2001, 2004-2006). Список его заслуг можно продолжать очень долго.

На сцену выйдут:

Евгений Сапфиров – автор-исполнитель, вокал, гитара,

Вячеслав Сергеев – ударные, перкуссия,

Иван Ципорков – флейта, саксофон,

Михаил Бондарук – бас-гитара,

Леонид Великовский – клавишные,

Юрий Малистов – автор-исполнитель (Москва) и другие.