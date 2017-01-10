Рязанцев приглашают провести «Ночь в театре»

Гостей ждёт концертно-развлекательная программа с участием солистов рязанского театра, а также Московского театра оперетты и Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

Культура

В пятницу, 13 января, в Рязани пройдёт «Ночь в театре». Встретить Старый Новый год вместе зрителей приглашает областной музыкальный театр.

Гостей ждёт концертно-развлекательная программа с участием солистов рязанского театра, а также Московского театра оперетты и Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также конкурсы и сюрпризы.

Начало концерта - в 19.00.Билеты можно приобрести в кассе театра.