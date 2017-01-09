Рязанцев приглашают на выставку детской живописи «Зимняя сказка»

Работы выполнены гуашью учениками от 5 до 9 лет.

Культура

Художественный салон «Хобби» в Рязани приглашает на открытие детской выставки «Зимняя сказка». Первую выставку наступившего года в «ART ХОББИ» на Соборной улице откроют юные художники объединения «Семицветик» при Центре детского творчества «Феникс» (педагог Ананьева Елена Николаевна).

В центре внимания каждой работы личное ощущение праздника, для кого-то это зимние гуляния, снеговики и нарядные ёлки, а для кого-то тепло рождественских огней. В атмосферу нового года посетителей выставки погружают золотые петушки, яркие цвета и непосредственность композиции, присущие детям.

Работы выполнены гуашью учениками от 5 до 9 лет.

Желающие продлить ощущение зимней сказки смогут посетить выставку до середины февраля.

Открытие для авторов работ состоится 17 января в 16.00.